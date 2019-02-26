В Чечне запустили полный цикл серийного производства вездеходов "Чаборз М-3"

ГУДЕРМЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Российский университет спецназа (РУС) запустил во вторник на своей территории полный цикл серийного производства вооруженного тактического авто-вездехода багги "Чаборз М-3", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе презентации производства багги университет также представил шесть вездеходов, которые в этом году впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. На одной из них провел тест-драйв глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Самое главное - наше отечественное. Был на выставке в Абу-Даби, очень много техники военной, но лучше наших багги я не видел - превосходит в легкости и проходимости. Есть заинтересованность в экспорте со стороны Белоруссии, ОАЭ <…> Уже тестируют они, отправляют специалистов", - рассказал журналистам Кадыров, добавив, что регион готов продавать чеченские багги в том числе странам Европы.

Первые поставки

Багги "Чаборз М-3" предназначены для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30. Вездеход уже прошел испытания на Арктике и в боевых условиях в Сирии, получил лучшую оценку от военных экспертов и первый контракт на поставки в Росгвардию.

"Мы в этом месяце выиграли тендер и на сегодняшний день являемся единственными поставщиками багги на всю Росгвардию. Кроме того, заинтересованность есть со стороны других российских силовых министерств и ведомств, например, большой интерес проявляет Федеральная служба охраны", - рассказал ТАСС куратор РУС, помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

Помимо боевой версии багги в нескольких вариантах планируется также выпускать и спортивно-туристические модели, четырехместные "Чаборз М-4". "Это будет более бюджетный и простой вариант, актуальный для охотников, для рыболовов, экстремалов и туристов. Мы уже заключили контракт с "Курортами Северного Кавказа", весной отправим первые две машины "Чаборз" М-4", - добавил Мартынов.

Всего планируется создать пять модификаций бренда "Чаборз", название которого переводится с чеченского как "медведь и волк".

Военный туризм

Российский университет спецназа, который разработал багги и теперь будет их производить, строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений.

"РУС уже доступен туристам, операторы на сайте принимают заявки на тур выходного дня от гражданских. К нам приезжают российские и иностранные туристические группы, проводят тренировки с инструкторами по практической и спортивной стрельбе, на багги выезжают в горы", - отметил куратор РУС.

Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Объект планируется открывать поэтапно в течение 2019 года.