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Северный Кавказ

Более 1,5 тыс. мотострелков подняли по тревоге на Ставрополье в рамках учений

Также в мероприятиях задействовано свыше 700 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Личный состав мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии, дислоцированного в Ставропольском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавших батальонно-тактических учений с боевой стрельбой. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 1,5 тыс. военнослужащих соединения выполнили мероприятия по сигналу тревоги, боевые тактические группы соединения выдвинулись на полигон Николо-Александровский", - сказал Астафьев.

В назначенном районе до 1 марта мотострелки развернут командные пункты и выполнят задачи двухсторонних тактических учений во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.

В мероприятиях задействовано свыше 700 единиц военной и специальной техники.

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