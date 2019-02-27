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Танкисты провели учебные стрельбы из Т-90 в четырех областях России

Маневры прошли в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях

ТАСС, 27 февраля. Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели учебно-боевые стрельбы из танков Т-90, Т-80 и Т-72Б3, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

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Как уточнили в пресс-службе, стрельбы проводились в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях. Всего было задействовано более полутора тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения.

"Мотострелковые и танковые подразделения выполнили задачи по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из комплекса вооружения танков Т-90, Т-80, Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, БМП-2, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия", - рассказали в округе.

Во время учений отрабатывались действия по маскировке боевых машин и преодолении минно-взрывных заграждений.

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РоссияИвановская областьНижегородская областьСмоленская область
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