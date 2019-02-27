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Шойгу: США стремятся затруднить использование РФ своих прав по Договору по открытому небу

Министр обороны России отметил, что при этом "США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. США стремятся манипулировать международным правом, в том числе пытаются затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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По словам Шойгу, международная обстановка в настоящее время "характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России".

"При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу", - сказал министр.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем участвуют 34 государства, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияБосния и ГерцеговинаШвецияУкраинаСШАГрузияФинляндияРоссия
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