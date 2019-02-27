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Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию принимать ответные меры для безопасности страны

Глава российского Минобороны отметил, что более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений альянса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает РФ принимать ответные меры, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия. Подобные действия нарушают существующую систему безопасности в мире", - сказал министр.

В частности, продолжается развитие системы передового базирования НАТО в странах Балтии, Восточной и Южной Европы. "Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря", - сказал Шойгу.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей", - подчеркнул он.

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