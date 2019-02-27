Шойгу заявил, что российско-белорусские учения не направлены против третьих стран

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российско-белорусские учения "Щит Союза - 2019" носят плановый и исключительно оборонительный характер, они не направлены против третьих стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В активную фазу перешла подготовка совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза-2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2019", - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, для успешного проведения этих маневров спланировано 3 079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Еще раз напомню, - подчеркнул Шойгу, - что учение "Щит Союза - 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран".

Министр также напомнил, что "подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии".