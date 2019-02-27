Около 10 тыс. жителей Ростова-на-Дону посетили экспозицию "Сирийский перелом"

ТАСС, 27 февраля. Около 10 тыс. человек ознакомились с выставкой "Сирийский перелом" в Ростове-на- Дону, сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа. Эшелон, в котором размещена выставка с захваченными в Сирии у боевиков техникой и вооружением, стартовал 23 февраля с Казанского вокзала Москвы.

"Около 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа и жителей Ростова-на-Дону посетили выставку вооружения и военной техники, а также тематические платформы военно-патриотической акции "Сирийский перелом", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии открытия присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти, юнармейцы и другие жители и гости города. Мероприятие открыл заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Владимир Жаров.

Также на перроне была организована выставка отечественной военной техники, в том числе жителям и гостям Ростова-на-Дону продемонстрировали бронеавтомобиль "Тигр", реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", БТР-82А.

Акция "Сирийский перелом" проводится Минобороны России по решению президента РФ Владимира Путина. В общей сложности эшелон пройдет более 28,5 тыс. километров и завершит путь 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот". На протяжении всего пути состав сделает остановки в 60 городах России.