{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил о намерении и впредь укреплять армию и флот, используя опыт спецназа

Президент отметил, что шаги России в армейской сфере носят исключительно оборонительный характер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, что необходимо для обеспечения безопасности России и защиты ее суверенитета и национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций.

"Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов", - сказал он.

Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. "Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку - совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро", - сказал президент, обращаясь к собравшимся в зале.

"И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное - нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Около 10 тыс. жителей Ростова-на-Дону посетили экспозицию "Сирийский перелом"
На церемонии открытия присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители местных органов власти
Читать полностью