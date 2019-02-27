Путин поздравил личный состав Сил специальных операций с их профессиональным праздником

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с их профессиональным праздником, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.

"Хочу поблагодарить вас, ваших боевых товарищей за службу, за доблесть, мужество, за блестящее безукоризненное выполнение задач", - сказал он, выступая на торжественном вечере. "В сложнейших нестандартных ситуациях вы действуете четко, не зная преград, демонстрируя силу справедливости и достоинства, выдержки и уверенности в правоте своего дела", - добавил Путин.

Глава государства отметил вклад в обеспечение безопасности в Крыму и Севастополе. "Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе - защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме", - заявил он.

Кроме того, по словам Путина, значительный вклад ССО внесли и в Сирии. "Вы внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов. Если приходилось, то принимали неравный бой, вызывали огонь на себя", - сказал он.

Спецподразделения в годы Великой Отечественной войны

Глава государства также вспомнил о своем отце, который воевал в годы Великой Отечественной войны.

"Конечно, невозможно не вспомнить Великую Отечественную войну. В начале войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. Часто люди уходили на боевое задание и без глубокой должной подготовки и без специального вооружения. И, конечно, несли большие потери", - сказал Путин.

"В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец. Двадцать восемь человек были переброшены за линию фронта, назад вернулись только четыре", - продолжил он.

"Но по мере того как развивались боевые действия на фронтах ВОВ, совершенствовались и методы работы наших специальных подразделений", - добавил он, отметив, что в годы войны подразделения наносили серьезные удары по врагу, уничтожали штабы и коммуникации, добывались важнейшие разведданные.

День Сил специальных операций

27 февраля в соответствии с Указом президента РФ от 26 февраля 2015 года отмечается День Сил специальных операций. ССО находятся в постоянной готовности к немедленному применению и решают задачи как в мирное время, так и в разных конфликтных ситуациях и в ходе боевых операций. ССО действуют как в составе разнородных сил, так и самостоятельно. Проводимые ими операции часто носят закрытый характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства.