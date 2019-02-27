В России создадут гражданскую версию экипировки "Ратник" с экзоскелетом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) планирует создать гражданскую версию боевой экипировки "Ратник", в которую интегрирует экзоскелет. Такая экипировка будет полезна там, где требуется переносить тяжелые грузы, сообщил в четверг в интервью "Известиям" генеральный директор института Альберт Баков.

"Разрабатывается и гражданская версия "Ратника", которая будет поставляться на внешний и внутренний рынок. Мы сразу "примеряем" экзоскелет для использования в "невоенных" целях", - сказал Баков.

По его словам, экипировка с экзоскелетом будет полезна при подземных строительных работах, где приходится на себе переносить тяжелые грузы и инструменты. "Это и метрострой, и горнопроходческие работы, подземная добыча угля и полезных ископаемых", - пояснил директор института.

Он напомнил, что ЦНИИточмаш продолжает работу над боевым "Ратником" третьего поколения. "Мы начали работы по созданию боевой экипировки третьего поколения. Материалы НИР представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта", - сказал Баков.

"Ратник-3" будет отличаться сниженным весом, повышенной площадью и степенью защиты, а также интегрированными роботизированными комплексами и беспилотниками. Третье поколение "Ратника" станет более комфортным и эргономичным для бойца за счет кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов боевой экипировки.