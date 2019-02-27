Новую снайперскую винтовку "Уголек" для Минобороны разработают в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) разрабатывает в интересах Минобороны новый полуавтоматический снайперский комплекс в двух калибрах - .308 и .338 Lapua Magnum. Опытно-конструкторская работа (ОКР) получила название "Уголек", сообщил в четверг в интервью "Известиям" генеральный директор института Альберт Баков.

"Идет работа над проектом "Уголек". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок <…> Мы разрабатываем винтовки двух калибров - .308 и .338 Lapua Magnum", - сказал Баков.

Он отметил, что ранее ЦНИИточмаш вел аналогичную ОКР в интересах спецслужб, однако требования Минобороны жестче. "У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которое нам поставило жесткие условия - никаких импортных комплектующих", - пояснил Баков.

По словам Бакова, "Уголек" создается не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД). "На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства", - подчеркнул гендиректор, при этом добавив, что "в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции".

Он отметил, что сейчас основная задача для разработчиков - это создание новых выстрелов. Первые образцы уже готовы, они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям. Выстрелы являются составной частью снайперского комплекса, куда входит еще сама винтовка и навесное оборудование.