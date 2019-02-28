Новейшее гидрографическое судно заложили на заводе в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Большой гидрографический катер, который будет оснащен современным оборудованием, заложили на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщается в четверг на сайте правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что в феврале на заводе заложат основной блок большого гидрографического катера, который построят водоизмещением в 350 тонн. Его заказчик - Тихоокеанский флот. На катере установят современное оборудование. Например, трехлучевой эхолот, благодаря которому можно изучать рельеф дна, а также навигационную систему, способную автоматически по заданным параметрам прокладывать курс для судна.

"Судно "Александр Анищенко" станет пятым гидрографическим катером, построенным на заводе в рамках заказа с 2009 по 2015 годы", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора завода Вячеслава Попова, которые приводятся в сообщении, работать над катером будут порядка 100 сотрудников на протяжении двух лет.

Александр Анищенко, в честь которого назван катер, - известный гидрограф, посвятивший всю свою жизнь служению родине. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Балтийском флоте.

Судостроительный завод им. Октябрьской революции - одно из старейших предприятий Приамурья. Здесь работает 500 человек. В 2018 году завод спустил на воду гидрографическое судно "Александр Рогоцкий" водоизмещением в 1,2 тыс. тонн, также построенное для Тихоокеанского флота.