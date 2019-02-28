Военные гидрографы РФ получат малое судно и три больших катера для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Малое гидрографическое судно проекта 19910 и три гидрографических катера разных проектов, предназначенные для работы в Арктическом регионе, должны поступить в распоряжение российских военных гидрографов до 2022 года. Об этом рассказал в ходе своего выступления на конференции "День Арктики в Президентской библиотеке" начальник Управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, капитан 1-го ранга Сергей Травин.

"Продолжается работа по увеличению количества гидрографических судов и катеров для Арктического региона - в состав Северного флота включены два новых больших гидрографических катера проекта 19920. До 2022 года поступят малое гидрографическое судно проекта 19910 и три больших гидрографических катера различных проектов. Ведется работа по многофункциональному океанографическому исследовательскому судну усиленного ледового класса, которое планируется для работы в Арктике", - рассказал в ходе своего выступления Травин.

Также в своем выступлении он подвел итоги работы российских военных гидрографов в арктическом регионе за последние пять лет. За период с 2015 по 2017 год в ходе походов к архипелагам Северная Земля и Земля Франца-Иосифа открыты и описаны 36 новых географических объектов. Получены материалы для пополнения банка гидрографических данных и создания государственных навигационных карт и руководств для плавания.

В 2018 году гидрографы провели комплексную экспедицию на Северную Землю. Были проведены гидрографические исследования, топографическая разведка, собраны сведения для корректировки карт и руководств для плавания.

"В ходе исследований на судне "Горизонт" выполнены гидрографические работы в районе архипелагов Северная земля и Новая земля, островов Визе и Яя. Результаты исследований изучаются гидрографами", - заключил Травин.

Новые гидрографические корабли

Малые гидрографические суда проекта 19910 - серия судов специальной постройки для нужд гидрографической службы ВМФ ВС России. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

Большие гидрографические катера (БГК) проекта 19920 "Баклан" разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел" для замены и расширения возможностей устаревших БГК Гидрографической службы в рядах военно-морского флота РФ. Катера служат для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов.