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Число скрывающихся от суда военнослужащих в России за восемь лет сократилось в четыре раза

Если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были более 4,4 тыс. военнослужащих, то к 2019 году их число уменьшилось до 1148, рассказали в СК

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число скрывающихся от следствия и суда военнослужащих в России за последние восемь лет сократилось в четыре раза. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александр Сорочкин на расширенной коллегии ГВСУ.

"С каждым годом количество военнослужащих, скрывающихся от следствия и суда, сокращается. Так, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были более 4,4 тыс. военнослужащих, то к 2019 году их число уменьшилось до 1148", - привела его слова представитель СК Светлана Петренко.

Руководитель ГВСУ выразил уверенность, что уровень совместной работы будет только развиваться и благоприятно скажется как на реализации поставленных государством задач в целом, так и при расследовании отдельных преступлений и возмещении ущерба, причиненного государству противоправными действиями виновных.

Теги
Россия
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