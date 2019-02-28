Участники акции "Сирийский перелом" проедут по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники передвижной военно-патриотической акции "Сирийский перелом" проедут по Крымскому мосту автобусами, в то время как железнодорожный эшелон доставят в Крым на пароме через Керченский пролив, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Участники передвижной военно-патриотической акции "Сирийский перелом" проедут по Крымскому мосту автобусами железнодорожный эшелон доставят в Крым на пароме через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Передвижная выставка прибудет в Керчь 1 марта.

Отмечается, что с 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленных из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа. Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене одного из железнодорожных вагонов выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей.

На территории Южного военного округа выставку уже посетили жители и гости городов Ростов-на-Дону и Краснодар.