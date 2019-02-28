Академия ВКО будет готовить боевые расчеты для С-500

ТВЕРЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Жукова начнет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500, которые планируется в обозримом будущем поставить на вооружение ВС РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Воздушно-космических сил в преддверии годовщины начала работы вуза.

"В академии планируется готовить боевые расчеты комплексов С-500 после принятия их на вооружение армии РФ", - сообщил представитель.

Как уточнил журналистам начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, заведению подчинены два учебных центра: центр обучения зенитно-ракетных войск в Ленинградской области и центр радио-технических войск во Владимире. В центрах, сообщил генерал, "ведется подготовка боевых расчетов при поступлении на вооружение в зенитно-ракетные полки и радиотехнические полки новых комплексов, новых видов вооружения и военной техники".

Военной академии ВКО 1 марта исполняется 62 года. Сегодня вуз готовит офицеров по 2-годичной программе на должности командиров полков противовоздушной обороны, начальников штабов, заместителей командиров полков. Всего курсантов выпускают по 13 специальностям. Также курсанты академии проходят пристрельную подготовку в Гатчине.