На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" поменялся командир

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" получил нового командира, флагман возглавил капитан второго ранга Ярослав Адамов. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня на флагманском корабле ВМФ России - тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" состоялась церемония прощания с экипажем прежнего командира - капитана первого ранга Сергея Артамонова. Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан второго ранга Ярослав Адамов", - проинформировали на флоте, уточнив, что Артамонов перешел на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота.

Ярослав Адамов до назначения исполнял обязанности старшего помощника командира корабля.

Под руководством прежнего командира крейсер "Адмирал Кузнецов" совершил дальний поход, в ходе которого впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера выполнила задачи по ликвидации объектов террористов в Сирии.