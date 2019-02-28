Более 20 БМП-3М поступили мотострелкам под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Новые БМП-3М пополнили парк боевых машин мотострелковой бригады, дислоцированной в Волгоградской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

"В настоящее время экипажи более 20 поступивших модернизированных машин пехоты завершают подготовку техники к выходу на полигон", - сказал офицер пресс-службы. Предполагается, что обкатка новых БМП-3М начнется в ходе ближайших батальонных тактических учений на армейском полигоне Прудбой. В пресс-службе уточнили, что к концу нынешнего года все мотострелковые батальоны этой бригады будут перевооружены на эти БМП.

БМП-3М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, позволяя прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м. Также эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер.

БМП вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.