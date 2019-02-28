Новейшая машина РХБ разведки РХМ-8 будет представлена на "Армии-2019"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все желающие смогут увидеть новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 на международном форуме "Армия-2019". Об этом в пятницу сообщил газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В рамках экспозиции "Армия России - завтра" будет продемонстрирована новейшая машина РХБ разведки РХМ-8. Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, точность прогнозов", - сказал он.

Генерал также уточнил, что во время форума войска РХБЗ продемонстрируют более 70 образцов военной техники. Среди них тяжелая огнеметная система "Солнцепек", мобильные подвижные лаборатории, машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия.

Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.