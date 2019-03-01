Новая российская снайперская винтовка "Уголек" появится через четыре года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый снайперский комплекс, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы "Уголек", появится в России через четыре года. Об этом журналистам сообщил главный конструктор ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) по экипировке "Ратник" Олег Некрасов.

Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и в значительно более мощном - .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

"Институт ведет работы по новым снайперским комплексам по тактико-техническому заданию Министерства обороны. Предстоит создать новые винтовки, новые прицелы, новые патроны в натовских калибрах - .308 Winchester и .338 Lapua Magnum, новые пороха, новые капсюля. Работу планируется закончить через четыре года", - сообщил Некрасов. Он уточнил, что новая бикалиберная винтовка и боеприпасы к ней будут создаваться полностью из отечественных материалов и комплектующих.

Как уточнил заместитель генерального директора ЦНИИТОЧМАШ Михаил Левшунов, на данный момент в рамках этой опытоно-конструкторской работы на испытаниях находятся шесть образцов винтовок разных систем. "От ЦКИБа [филиал КБП имени А. Г. Шипунова] две винтовки разных боеприпасов, от "Калашникова" - две винтовки, и наши две винтовки", - подчеркнул Левшунов.

В ЦНИИТОЧМАШ добавили, что винтовки компании "Лобаев-Армс" не участвуют в испытаниях, так не удовлетворяют требованиям Минобороны по отечественным комплектующим и не могут соответствовать всем ГОСТам.

Ранее в интервью газете "Известия" генеральный директор института Альберт Баков сообщил, что ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает новый снайперский комплекс в интересах Минобороны России в калибрах .308 Winchester и .338 Lapua Magnum.