Назначен новый заместитель главкома ВМФ по вооружению

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Назначен новый заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он сменил в этой должности вице-адмирала Виктора Бурсука, отправленного в отставку по возрасту, сообщил в пятницу ТАСС источник в военном ведомстве.

"Вице-адмирал Мухаметшин назначен заместителем главкома ВМФ по вооружению вместо вице-адмирала Бурсука, освобожденного от должности и уволенного из Вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе", - сказал собеседник агентства.

Бурсук занимал должность замглавкома ВМФ по вооружениям с октября 2013 года. Мухаметшин ранее служил в должности начштаба - первого заместителя командующего Балтфлотом.