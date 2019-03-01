{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Назначен новый заместитель главкома ВМФ по вооружению

Как сообщает источник агентства, вице-адмирала Виктора Бурсука на этой должности сменил вице-адмирал Игорь Мухаметшин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Назначен новый заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он сменил в этой должности вице-адмирала Виктора Бурсука, отправленного в отставку по возрасту, сообщил в пятницу ТАСС источник в военном ведомстве.

"Вице-адмирал Мухаметшин назначен заместителем главкома ВМФ по вооружению вместо вице-адмирала Бурсука, освобожденного от должности и уволенного из Вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе", - сказал собеседник агентства.

Бурсук занимал должность замглавкома ВМФ по вооружениям с октября 2013 года. Мухаметшин ранее служил в должности начштаба - первого заместителя командующего Балтфлотом.

Теги
Россия
Кризис в Сирии
Российские военные призвали США обеспечить безопасность эвакуации беженцев из "Эр-Рукбана"
Генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что правительство Сирии 1 марта направит шесть колонн для эвакуации беженцев из Эль-Амары, Хомса, Мхина, Эль-Карьятейна, Пальмиры и Дамаска
Читать полностью