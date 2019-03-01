Эксперт: модернизированный РФ индийский МиГ-21 сопоставим с F-16 ВВС Пакистана

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Истребитель МиГ-21 ВВС Индии, модернизированный с помощью России, по боевым возможностям сопоставим с F-16 пакистанских ВВС. Таким мнением с ТАСС поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя недавние столкновения с участием этих самолетов.

Воздушный бой между ними произошел в небе Кашмира на границе Индии и Пакистана 27 февраля. Как минимум один МиГ-21 был сбит, пилот успешно катапультировался, но оказался в плену пакистанской стороны. По данным индийских ВВС, в этой же воздушной схватке другой МиГ-21 сбил истребитель F-16 американского производства, стоящий на вооружении ВВС Пакистана. Пакистанская сторона не подтверждает эту потерю.

"МиГ-21, модернизированный с помощью России, получивший бортовой радар, расширенный спектр управляемых ракет класса "воздух - воздух", по своим боевым возможностям и тактико-техническим характеристикам вполне соответствуют уровню F-16 в той конфигурации, в которой они есть у ВВС Пакистана", - сказал Коротченко.

По его словам, речь идет о модификации МиГ-21-93, впоследствии получившей обозначение МиГ-21UPG Bison. В ходе модернизации самолет получил новую радиолокационную станцию "Копье" разработки российского НИИ "Фазатрон", расширенную номенклатуру вооружения, современные индикаторы на лобовом стекле, нашлемную систему целеуказания, многофункциональные дисплеи в кабине. Также применено покрытие, снижающее заметность самолета, продлены ресурс и срок службы истребителя.

28 февраля индийский телеканал NDTV сообщил, что в воздушной схватке над Кашмиром участвовали 24 самолета ВВС Пакистана и восемь - индийских военно-воздушных сил, среди которых были четыре Су-30МКИ и два МиГ-21. Эксперт отметил, что в случае, если эти данные верны, то они свидетельствует о профессионализме индийских ВВС, обученности летчиков, хорошем владении авиационной техникой и грамотной тактике воздушного боя.