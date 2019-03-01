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Поезд акции "Сирийский перелом" переправлен в Керчь

Военно-патриотическая акция пройдет в городе 2 марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники "Сирийский перелом" переправлен через пролив в порт Керчи. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"20 вагонов трофейной техники и оружия из Сирии доставлены в пятницу паромом в порт города-героя Керчи, участники передвижной военно-патриотической акции "Сирийский перелом" прибыли на полуостров по Крымскому мосту автобусами", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" пройдет в Керчи 2 марта на привокзальной площади. Перед посетителями выставки во время нее выступят творческие коллективы Черноморского флота и городов Крыма. Далее состав проследует в Севастополь.

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