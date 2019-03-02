Военный эшелон в рамках акции "Сирийский перелом" встречают на вокзале в Керчи

ТАСС, 2 марта. Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проходит в субботу в Керчи, на железнодорожной станции утром начались торжественные мероприятия, жители и гости города встречают военный эшелон, прибытие которого ожидают в 10:00 мск, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с выставкой трофейной техники "Сирийский перелом" переправлен через пролив в порт Керчи.

"Жители Керчи и гости города пришли на железнодорожный вокзал для участия в военно-патриотической акции "Сирийский перелом". На железнодорожной станции "Керчь" начались мероприятия встречи военного эшелона с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии в рамках военно-патриотической акции. Прибытие поезда ожидается в 10:00", - говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие местного военного гарнизона развернули выставку вооружения и военной техники. В акции принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители местных органов власти, молодежных и патриотических движений. Для гостей акции военные повара развернули полевую кухню. На станции организован пункт отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа.

Уникальный железнодорожный состав, который проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.