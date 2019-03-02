В Генштабе рассказали о влиянии сирийского опыта на стратегию России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Обобщение и внедрение сирийского опыта позволило выделить новую практическую область стратегии России, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Это выполнение задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами территории России в рамках стратегии ограниченных действий", - сказал он в выступлении на общем собрании Академии военных наук.

"Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов вооруженных сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач. В Сирии такая роль отведена формированиям воздушно-космических сил", - сказал Валерий Герасимов.

"Важнейшими условиями реализации данной стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки", - отметил он.

Герасимов также отметил, что новые способы действий войск получили обоснование в ходе российской операции в Сирии.

"Получило развитие постконфликтное урегулирование. В Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований вооруженных сил - гуманитарная операция", - сказал он.

"В Алеппо и в Восточной Гуте в сжатые сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов", - напомнил Валерий Герасимов.