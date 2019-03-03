Более 12 тыс. человек посетили выставку "Сирийский перелом" в Севастополе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей и гостей Крыма посетили выставку "Сирийский перелом", которая прибыла в Севастополь. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

"Более 12 тыс. жителей и гостей Крыма посетили железнодорожную передвижную военно-патриотическую выставку "Сирийский перелом". Демонстрация выставки проходила на центральном перроне железнодорожного вокзала Севастополя", - сказал офицер.

В рамках акции всем желающим были доступны для просмотра десять открытых платформ с образцами бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей и инженерной техники. Также в демонстрации участвовали три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

"Всего для жителей и гостей Севастополя на выставке были представлены более 500 образцов трофейной техники и вооружения", - уточнил Рулев.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится с целью демонстрации успехов Вооруженных сил РФ и Сирии в борьбе с международным терроризмом и приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

После Севастополя следующая остановка эшелона - Новороссийск.