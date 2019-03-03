МО РФ: США отказались гарантировать безопасность перемещения гуманитарных колонн в Сирии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Военнослужащие США отказались предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в то время как эти грузы необходимы для предотвращения кризиса в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Об этом сообщил в воскресенье на брифинге генерал-майор Виктор Купчишин.

"В соответствии с решением, принятым 1 марта на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" сформированы и направлены к пункту пропуска "Джлеб" колонны автобусов для добровольного и беспрепятственного возвращения жителей лагеря Эр-Рукбан из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания. Сирийское правительство гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов. Данная информация доведена до директора офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки Ито. Вместе с тем американская сторона отказывается предоставить гарантии безопасности перемещения гуманитарных колонн в пределах 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе", - заявил генерал.

Он также отметил, что по состоянию на 2 марта были восстановлены 31 318 жилых домов, 821 образовательное и 142 медицинских учреждения, а также отремонтировано 1015 км автомобильных дорог. В места прежнего проживания вернулись 225 011 человек.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится американская военная база. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр этой зоны, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли, не выдержав тяжелых условий.