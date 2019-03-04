Борисов: темпы роста производительности труда и выручки в ОПК выше средних по стране

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Производительность труда и выручка на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России растут более высокими темпами, чем в среднем по стране, заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Оборонно-промышленный комплекс сейчас в очень хорошем состоянии, даже по отношению к другим отраслям промышленности. Рост производительности труда, выручки - выше средней по стране. Вы знаете, что принята долгосрочная программа ГПВ [госпрограмма вооружения] до 2027 года. С 2023 по решению Верховного главнокомандующего новая программа будет, принята государственная программа развития ОПК", - сказал он на Лианозовском электромеханическом заводе, отвечая на вопрос рабочего.

Перспективы Лианозовского электромеханического завода

Борисов отметил, что Лианозовский электромеханический завод сохраняет хорошие экономические перспективы благодаря высокой степени диверсификации производства.

Он отметил, что государственный оборонный заказ будет стабилизирован, предприятиям нужно наращивать выпуск гражданской продукции. "Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться, нужно наращивать обороты и выходить на гражданский рынок", - сказал Борисов.

"Диверсификации нужно уделять особо внимание - у вашего предприятия для этого хорошие шансы, ваша продукция априори была диверсифицирована: управление воздушным движением, хороший экспортный потенциал. Примерно по трети - гособоронзаказ, гражданская продукция, экспорт - тогда все будет нормально", - сказал вице-премьер, общаясь с рабочими предприятия.

Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (НПО "ЛЭМЗ") - предприятие, специализирующееся в области разработки и производства радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения. Входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В понедельник был введен эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории завода. В церемонии открытия также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный гендиректор Концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский.

Цех рассчитан на создание перспективных образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв. м, численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн рублей.