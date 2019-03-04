Балтфлот получил новый полковой комплект С-400

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поступивший комплекс С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели.

С-400 "Триумф" - комплекс нового поколения, предназначенный для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов-невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.

Каждый комплекс обеспечивает одновременный обстрел 36 целей на расстоянии до 400 км. С-400 "Триумф" - единственная система, которая может выборочно работать с использованием более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону.