Девушки, вам удобно в "Армате"? Легко ли научиться управлять современными танками

В начале года Минобороны России объявило, что в этом году в "Танковом биатлоне" могут принять участие экипажи, сформированные из военнослужащих-женщин.

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Сообщалось, что барышни займут штатные должности командира, наводчика-оператора и механика-водителя танка Т-72Б3. Накануне Международного женского дня ТАСС решил разобраться, с какими сложностями могут столкнуться представительницы прекрасного пола в современной тяжелой гусеничной боевой машине. О некоторых танковых "нюансах" и специфике в интервью агентству рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Илья Баранов. Именно на этом оборонном предприятии, входящем в корпорацию "Уралвагонзавод" (в составе Ростеха), разработали практически все наши боевые машины — от легендарного танка Т-34 до современных Т-72Б3, Т-90М и новейшей "Арматы". Как махать кувалдой? Если вспомнить историю, то в годы Великой Отечественной войны далеко не все женщины были врачами или медсестрами, многие воевали непосредственно на передовой. Они были снайперами, пулеметчицами, морпехами, летчицами и даже танкистами. Среди самых известных из них: Александра Ращупкина, Екатерина Петлюк, Александра Самусенко, Александра Бойко, Людмила Калинина и Мария Октябрьская.

В основном женщины воевали на средних танках Т-34, но были они в составе экипажей и тяжелых боевых машин ИС-2. Однако полностью женских экипажей в войну не было. "Женщины, как правило, включались в его состав, — говорит Баранов. — Причем именно в экипажи легких и средних машин, где боеприпасы весили примерно от 200 г до 3 кг". По словам специалиста УКБТМ, в то время легкие танки от средних по усилию на рычагах ничем не отличались — и там и там они были тугие. Например, чтобы просто тронуться с места на Т-34, требовались недюжинная сила и кувалда. Ею стрелок-радист помогал "втыкать" первую передачу. "Механик включал кулису (предназначена для связывания рычага-переключателя со штоком, подводящим к коробке передач — прим. ТАСС), а если быстро надо было тронуться, не выжидать, то стрелок-радист кувалдой по ручке легонько ударял. А в Т-72 ручной привод разворота башни — дублирующий, основной привод — от стабилизатора, там просто так называемая чебурашка, за которую двумя руками держишься. Куда ее повернешь — туда и начнет вращаться башня. Управление заряжанием — кнопками, так что там усилий никаких особых нет при движении, чего не скажешь про загрузку боеприпасов, заряжание и обслуживание ходовой части", — рассказывает Баранов.

Есть нюанс и с ремонтом гусениц. Чтобы соединить порванные звенья, нужно было, лежа под танком, "горизонтально махать все той же кувалдой". Понятно, что в таком положении не каждый мужчина мог справиться с работой, что уж говорить про хрупких женщин. Сегодня большинство трудностей, связанных с ремонтом и эксплуатацией современных бронированных машин, так никуда и не делись. По словам Баранова, основной боевой танк советской, а сегодня российской армии Т-72 создавали в конце 1960-х годов, когда ни о каких женских экипажах никто и не думал.

Рабочие места механика-водителя, стрелка и командира рассчитывались исключительно под мужчин. Причем определенных физических параметров: первую и вторую мужскую ростовую группу — от 155 до 167 см Илья Баранов директор по качеству и информационным технологиям УКБТМ

Специалист отмечает, что для танков давно сложились технические требования, которые учитывают эргономику машины — "так, как ее видят военные медики". "То есть там допускают некоторые вещи, которые на гражданке не разрешены, — уточняет Баранов. — Рабочая поза может быть не очень удобной в связи с тем, что места мало. Обзорность, досягаемость до органов управления машиной, возможность длительного пребывания на рабочем месте, перегрузки на местах экипажа при движении, при стрельбе, при обстреле — все рассчитывается под мужскую физиологию". Еще немаловажный момент — длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. "То есть вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". В этом танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет", — говорит специалист УКБТМ.

Еще одна серьезна проблема, которая может возникнуть у женского экипажа, — это загрузка боекомплекта. Операцию выполняет весь экипаж боевой машины, Баранов рассказывает подробно: "Один аккуратно нагибается к земле и берет из ящичка снаряд массой около 23 кг, поднимается и на вытянутых руках передает его второму члену экипажа, который стоит на высоте 1,5 м. Тот, согнувшись, берет с вытянутых рук, распрямляется, поворачивается на 180 градусов и аккуратно подает вытянутыми руками в открытый люк третьему. Он, опять же аккуратно, укладывает снаряд в автомат заряжания или в немеханизированную боеукладку машины". И так 44 раза только для загрузки автомата заряжания.

Понятно, что все это тяжело физически, так что девушкам придется попотеть. Хотя, зная наших дам, их самоотверженность в достижении поставленных целей, думаю, что и тут они справятся Илья Баранов директор по качеству и информационным технологиям УКБТМ

При этом с точки зрения особенностей заряжания танка разницы ни для кого нет, даже если танкист левша. "Заряжание в наших танках в последние 40 лет автоматическое, поэтому там все равно: кнопку нажимаешь — заряжено. Наводчик за пульт управления двумя руками держится, у механика-водителя рычаги слева-справа, рычаг переключения передач под правую руку. Поэтому тут я не вижу проблем", — объясняет Баранов. Кстати, в Израиле возможность для женщин служить танкистами проверялась с начала 2000-х годов. Результаты эксперимента оказались неутешительны. Барышни были неспособны переносить требуемые физические нагрузки, в первую очередь при работе заряжающим или механиком-водителем танка. Не удалось израильским военным также обеспечить нормальные условия службы смешанного экипажа. По мнению медиков, это, как ни странно, стало главной проблемой. Ведь практика последних войн и операций показала, что экипаж может находиться в машине безвылазно больше суток, а "с утра до вечера" — это вообще обычное явление.

Однако в 2017 году сообщалось, что первые женщины-танкисты в Израиле все же появились. Всего было подготовлено 13 девушек, которые тренировались на израильских боевых танках Merkava III. Управлять электронными мозгами Что касается самого управления машиной при движении, то со времен танков Т-34 оно претерпело серьезное изменение и кувалда теперь нужна только в случае ремонта.

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"Сначала на "тридцатьчетверках" появились синхронизаторы в коробке передач и пружинные сервоусилители, они перешли на танки Т-55 и Т-62. На танках Т-64, Т-72 и Т-90 — пошло уже гидросервоуправление, то есть гусеница тормозится не конкретным рычагом, а переключением клапанов. И третий радикальный переход — на "Армате", где управление уже полностью цифровое. То есть люди, которые находятся в отделении управления, воздействуют на органы, которые "обдумываются" информационной управляющей системой, и уже она принимает решения, насколько конкретно, что куда подвинуть, чтобы происходило управление именно тем, чем вы управляете, а не управление гусеницей", — объясняет Баранов.

Вы хотите повернуть налево — он и будет вам поворачивать налево, а не подтормаживать насколько-то гусеницей. Конечно, будет именно гусеница тормозить, но насколько — интенсивность всего этого процесса принимают на себя электронные мозги "Арматы" Илья Баранов директор по качеству и информационным технологиям УКБТМ

Что касается конкретно Т-72Б3, то на этом танке установлены полностью новые комплекс механика-водителя и система управления огнем. Многие операции они выполняют автоматически. "Например, при стрельбе все поправки на дальность, ветер, температуру и скорость танка относительно цели, скорость разворота башни в сторону цели при сопровождении система вводит сама. Так что вероятность попадания гораздо выше. Поэтому независимо от того, кто находится в боевом отделении, вопросов со стрельбой быть не должно", — объясняет специалист.

Еще один нюанс — современный прицельный комплекс. Информация с него выводится не в окуляр, а на монитор. Так что если барышня накрасит глаза, то при стрельбе макияж не пострадает Илья Баранов директор по качеству и информационным технологиям УКБТМ

Кстати, в модернизированном танке Т-90М рабочие места наводчика и командира тоже полностью цифровые, в системе управления огнем применен высокоэффективный режим "охотник — стрелок". Командир через панорамный прицел обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, нажимает кнопку, и орудие автоматически наводится, то есть значительно облегчен поиск обнаружения целей. Причем между двумя прицелами есть прямая связь: если увидел наводчик — он может сообщить командиру, и наоборот, но при этом все делает электроника. Фактически танк превращается в робота, за счет того что управление там может производиться в некоторых ситуациях без участия человека.

По данным разработчиков, эргономические показатели машины значительно повышены за счет обеспечения комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата. Кстати, Т-90М — это первый в истории российский танк, который штатно оборудован кондиционером (климат-контролем), что тоже немаловажный аргумент и "удобство" для женского экипажа. В настоящее время в российской армии специальной подготовки женских танковых экипажей не ведется. Не готовят барышень-танкистов и в вузах. Возможно, что "Танковый биатлон" станет тем самым мероприятием, после которого и эта военная профессия покорится прекрасному полу. Впрочем, как утверждают в УКБТМ, развитие танкостроения в мире идет к роботизации бронетехники. Так что скоро женщины смогут стать операторами по ее управлению. Им не придется мириться с теснотой танковых башен, перегружать боезапас, орудовать кувалдой при ремонте гусениц и выполнять еще много грязной работы, связанной с эксплуатацией танков.