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Кризис в Сирии

Минобороны: США не пропускают автобусы для эвакуации беженцев из лагеря Эр-Рукбан

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что американская сторона также отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн

ТАСС, 4 марта. США отказываются пропустить автобусы, направленные для эвакуации беженцев из лагеря Эр-Рукбан по решению, принятому на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев 1 марта. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"Однако, несмотря на принятые меры, выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" фактически блокирован по вине американской стороны, которая не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - сказал он на брифинге.

Купчишин также сообщил, что за прошедшие сутки боевики обстреливали ряд населенных пунктов в провинции Латакия.

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