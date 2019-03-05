ВМФ России получит до конца года две атомные и одну дизельную подлодки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военно-морской флот России в этом году пополнится двумя атомными и одной дизельной подлодкой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"В текущем году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки", - сказал Шойгу.

По его словам, надводные силы пополнятся фрегатом "Адмирал Касатонов", корветом "Гремящий", большим десантным кораблем "Петр Моргунов", малыми ракетными кораблями "Меркурий" и "Ингушетия", патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев", пятью боевыми катерами, тральщиком "Владимир Емельянов", а также двадцатью судами обеспечения.

Министр обороны отметил, что также в 2019 году будет проведен заводской ремонт 11 кораблей и судов.

"В ходе совещания рассмотрим, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед министерством обороны", - сказал он.