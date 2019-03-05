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Выставку "Сирийский перелом" в Новороссийске уже посетили свыше 7 тыс. человек

Также для посетителей была представлена выставка вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. жителей и гостей Новороссийска посетили выставку трофейной техники "Сирийский перелом". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сегодня жители и гости города-героя Новороссийск встретили железнодорожную передвижную военно-патриотическую выставку трофейной техники "Сирийский перелом". На данный момент более 7 тыс. жителей и гостей города, воспитанников военно-патриотических клубов, ветеранов, представителей администрации, военнослужащих Новороссийского гарнизона, посетили военно-патриотическую акцию "Сирийский перелом", - говорится в сообщении.

Также для посетителей была представлена выставка вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны, стрелковое оружие, специальное снаряжение подразделений ВДВ и противодиверсионного отряда Черноморского флота.

Акция "Сирийский перелом" проводится Минобороны по решению президента Владимира Путина. В общей сложности эшелон пройдет более 28,5 тыс. километров и завершит путь 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот". На протяжении пути состав сделает остановки в 60 городах России. Планируется, что 6 марта поезд прибудет в город Кропоткин (Краснодарский край).

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РоссияКраснодарский край
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