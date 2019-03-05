{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу объявил о создании лиги кадетского спорта

Глава Миноброны также рассказал о проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минобороны России решило создать лигу кадетского спорта и проводить состязания, подобные универсиадам, сообщил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Помимо традиционных мастер-классов ведущих армейцев приняты решения о создании лиги кадетского спорта и проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, за каждым училищем будет закреплен наставник ЦСКА из числа олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, как это сделано в Санкт-Петербургском суворовском училище, где в работу шахматного клуба включился чемпион мира Сергей Карякин.

"Министерство обороны уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. Нам необходимо совершенствовать формы физической подготовки ребят", - добавил Шойгу.

Также министр напомнил, что в конце февраля в Красноярском крае в рамках Армейских международных игр был проведен пилотный проект - соревнования горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш". "Наши военнослужащие успешно справились с конкурсными испытаниями, которые выполнили в сложных метеоусловиях, и заняли первое место", - сказал он.

Теги
Шойгу, Сергей Кужугетович
Шойгу: более 94% экипажей ВМФ готовы к выполнению задач в рамках зимнего периода обучения
Министр обороны отметил, что в подготовке войск все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов
Читать полностью