Военная техника ЗВО передислоцирована в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Гусеничная и колесная боевая техника Западного военного округа, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади, передислоцирована в Московскую область. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе округа.

"Вся техника, привлекаемая к участию в праздничных мероприятиях, завершила передислокацию в Московскую область и сосредоточена на полигоне гвардейской Таманской мотострелковой дивизии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что теперь экипажи будут доводить техническое состояние техники до идеального и "отточат прохождение механизированной колонны по специальной площадке, в точности повторяющей маршрут на Красной площади".

Всего в марше от ЗВО примут участие свыше 80 единиц гусеничной и колесной боевой техники, в том числе танки Т-34, Т-90, боевые машины реактивной системы залпового огня "Смерч", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и другие.

Парад Победы в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади.