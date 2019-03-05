Кладбище с 300 новыми могилами снято спутником рядом с лагерем "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кладбище с тремя сотнями новых захоронений обнаружено на снимках с российских спутников рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений", - сообщили в ведомстве. По данным министерства, кладбище и другие детали условий нахождения людей в лагере были зафиксированы на спутниковых снимках, сделанных несколько дней назад.

В Минобороны отметили, что из космических данных следует, что большинство построек в лагере временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить просто под навесами. В лагере антисанитария: свалки мусора лежат рядом с жильем, продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных мини-рынках, которые контролируют боевикам.

Лагерь окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США группировки боевиков никого не выпускают. В Минобороны отметили, что фактически "Эр-Рукбан" давно утратил свой статус, превратившись "в резервацию, где насильно удерживаются заложники".

В ведомстве напомнили, что командование силами США в зоне "Эт-Танф", где находится "Эр-Рукбан", препятствует выходу беженцев из лагеря, а боевики насильственно их удерживают, требуя за выход большие суммы в долларах. При этом, по данным ООН, отмечают в Минобороны, более 35 тыс. сирийцев хотят вернуться на территорию, находящуюся под контролем правительства Сирии, в том числе около 28 тыс. - в провинцию Хомс, 2,8 тыс. - в провинцию Дейр-эз-Зор, 1,6 тыс. - в провинции Риф Дамаск и Хама, 1,2 тыс. - в провинцию Алеппо.