Фрегат "Адмирал Горшков" и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама" приступили к проходу пролива Ла-Манш. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

До этого отряд кораблей отрабатывал "задачи по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами" в заливе Мори Ферт (север Шотландии - прим. ТАСС), уточнили в пресс- службе.

В дальний поход корабли вышли из главной базы Северного флота, Североморска, 26 февраля. Уже пройдено свыше 1600 морских миль. Это первый поход для экипажа фрегата "Адмирал Горшков".