В Генштабе считают нецелесообразным полный отказ от призыва на срочную службу

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил РФ считает нецелесообразным полностью отказываться от призыва на срочную службу в обозримой перспективе, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

"В последние годы значительно увеличена численность проходящих военную службу по контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников. В 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по контракту более 350 тыс. человек, соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1. Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - сказал он.

Бурдинский отметил, что в сравнении с 2012 годом количество граждан, желающих уклониться от военной службы, уменьшилось более чем в три раза.

"За последние годы на 7% возросла годность призывников к службе по состоянию здоровья. Из числа направляемых в войска каждый пятый имеет высшее образование, каждый третий - среднее профессиональное", - добавил глава управления.

В ходе осеннего призыва 2018 года на срочную службу были набраны 132,5 тыс. российских граждан.