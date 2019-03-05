Источник: первым носителем "Посейдонов" станет спецподлодка "Белгород"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Первым носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" станет подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которую спустят на воду во втором квартале 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Первым носителем "Посейдонов" станет атомная подлодка специального назначения "Белгород" проекта 09852. Она будет выведена из эллинга "Севмаша" и спущена на воду во втором квартале", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что достройка субмарины на плаву и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года, на боевое дежурство "Белгород" планируется поставить в 2020 году.

Источник отметил, что "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов. Он также сообщил, что второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду через год, весной 2020, а ввести в боевой состав флота - в 2022 году.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая подлодка - носитель подводных аппаратов "Посейдон" - будет спущена на воду весной этого года. В тот же день Минобороны впервые опубликовало видео запуска аппарата в морской акватории. До этого, 2 февраля, глава государства сообщал об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона". Источник ТАСС в "оборонке" позже рассказал, что были завершены испытаний ядерной энергоустановки, которые подтвердили возможность обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость более 200 км/ч.

Впервые о создаваемом в РФ необитаемом подводном аппарате с ядерным реактором Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Эти беспилотники можно оснащать обычными или ядерными боеприпасами, аппараты смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Кроме межконтинентальной дальности, аппарат получил рабочую глубину погружения более 1 км.

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