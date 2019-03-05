Около 1,2 тыс. военных выдвинулись на полигоны Северного Кавказа в рамках учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Штабы соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии, дислоцированные в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, привлечены к стартовавшему командно-штабному учению. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"Около 1,2 тысяч военнослужащих штабов выдвинулись на полигоны Кобу-Баши и Николо-Александровский для отработки задач с подчиненными подразделениями с использованием новых автоматизированных систем управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

В назначенных районах в течение трех дней руководство учений проверит способность командиров воинских частей и подразделений одновременно управлять подразделениями различных видов и родов войск при ведении активных боевых действий.

В КШУ задействованы свыше 400 единиц военной техники, уточнили в пресс-службе.