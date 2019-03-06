Впервые в артиллерийских соединениях ЦВО созданы отдельные подразделения беспилотников

Они созданы в Кемеровской и Оренбургской областях, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В артиллерийские соединения в Кемеровской и Оренбургской областях впервые появились отдельные подразделения беспилотников. Они оснащены комплексами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10", которые предназначены для ведения воздушной оптико- электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Новые подразделения сформированы с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах", - говорится в сообщении.