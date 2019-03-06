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Новая техника ВС РФ

Впервые в артиллерийских соединениях ЦВО созданы отдельные подразделения беспилотников

Они созданы в Кемеровской и Оренбургской областях

ТАСС, 6 марта. Отдельные подразделения беспилотной авиации впервые включены в артиллерийские соединения Центрального военного округа (ЦВО).

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Они созданы в Кемеровской и Оренбургской областях, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В артиллерийские соединения в Кемеровской и Оренбургской областях впервые появились отдельные подразделения беспилотников. Они оснащены комплексами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10", которые предназначены для ведения воздушной оптико- электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Новые подразделения сформированы с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили ТАСС, что ранее на учения приходилось привлекать расчеты беспилотников из других соединений.

"Появление собственных подразделений БПЛА позволит расчетам в режиме онлайн корректировать огонь, а также значительно повысит поражающую способность артиллерии", - уточнили в военном округе.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года 16 комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10" и "Элерон-3" поступили на вооружение артиллерийских подразделений Центрального военного округа.

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РоссияНовая техника ВС РФКемеровская областьОренбургская область
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