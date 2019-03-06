Около 12 тысяч человек посетили акцию "Сирийский перелом" в кубанском городе Кропоткин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Около 12 тысяч жителей города Кропоткин Краснодарского края и военнослужащих Южного военного округа посетили передвижную выставку трофейного вооружения и военной техники в рамках военно- патриотической акции "Сирийский перелом". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Более 12 тыс. кропоткинцев и жителей близлежащих кубанских населенных пунктов ознакомились не только с представленной на железнодорожных платформах трофейной техникой, но и оценили творческие работы художников-баталистов и военных фотографов", - сказал руководитель пресс-служба ЮВО Вадим Астафьев.

Также на железнодорожной станции был дан концерт с участием творческих коллективов воинских частей. Финалом акции стал запуск в небо тысячи воздушных шаров как символов мира.

Согласно официальному сайту городского поселения Кропоткин, его население составляет более 80 тысяч человек.

Следующую остановку передвижная выставка сделает в городе Сальск Ростовской области.