Новые расчеты С-400 заступят на первое боевое дежурство 15 марта под Калининградом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, поступившего на вооружение соединения ПВО Балтийского флота в Калининградской области, заступят на первое дежурство 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 марта боевые расчеты ЗРК С-400 зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны БФ заступят на первое боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона Российской Федерации", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили о поступлении нового полкового комплекта С-400 "Триумф".

Он был доставлен в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.