{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые расчеты С-400 заступят на первое боевое дежурство 15 марта под Калининградом

Ранее сообщалось, что Балтийский флот получил новый полковой комплект С-400 "Триумф"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, поступившего на вооружение соединения ПВО Балтийского флота в Калининградской области, заступят на первое дежурство 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 марта боевые расчеты ЗРК С-400 зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны БФ заступят на первое боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона Российской Федерации", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили о поступлении нового полкового комплекта С-400 "Триумф".

Он был доставлен в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

Теги
РоссияКалининградская область
Выставку "Сирийский перелом" посетили более 100 тыс. человек
Экспозиционный поезд, на котором представлены образцы трофейного вооружения, посетил уже 12 населенных пунктов
Читать полностью