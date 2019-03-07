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Истребитель Су-27 заставил самолет-разведчик США удалиться от границ России

В Минобороны сообщили, что Су-27 подошел к американскому самолету на безопасное расстояние
Истребитель Су-27 Марина Лысцева/ТАСC
Описание
Истребитель Су-27
© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Истребитель Су-27 дежурных сил по ПВО перехватил над Балтикой разведывательный самолет Соединенных Штатов RC-135. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

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По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - отметили в ведомстве. Истребитель ВКС РФ, уточнили в министерстве, подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135".

После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.

Российские истребители регулярно выполняют над Балтикой полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, пытающихся подойти к границе РФ.

Теги
СШАРоссия
Новая техника ВС РФ
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