Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 разведывательного самолета США RC-135 над Балтикой. Ролик размещен в Twitter ведомства.

#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy

По данным ведомства, в перехвате участвовал истребитель из состава дежурных сил ПВО. После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.

Истребители РФ регулярно выполняют над водами Балтийского моря полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, которые пытаются подойти к границе страны.