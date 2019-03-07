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Минобороны опубликовало видео перехвата Су-27 самолета-разведчика США

В перехвате участвовал истребитель из состава дежурных сил ПВО

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 разведывательного самолета США RC-135 над Балтикой. Ролик размещен в Twitter ведомства.

По данным ведомства, в перехвате участвовал истребитель из состава дежурных сил ПВО. После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.

Истребители РФ регулярно выполняют над водами Балтийского моря полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, которые пытаются подойти к границе страны.

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