СМИ: в Швеции появится полигон для отработки приемов ведения кибервойн

СТОКГОЛЬМ, 7 марта. /ТАСС/. Шведские вооруженные силы в течение года получат полноценную учебную базу для отработки приемов ведения кибервойн. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT .

"Это очевидная особенность современной войны. Это цифровое поле битвы, похожее на стрельбище с боевыми зарядами", - пояснил глава отдела киберзащиты ВС полковник Патрик Альгрен.

Традиционно ВС состоят из трех частей - армии, авиации и флота. В настоящее время все более важной становится четвертая составляющая, которая должна быть в состоянии вести войну, используя компьютеры, поясняет SVT. На новой базе эксперты ВС будут иметь возможность тестировать различные типы кибератак против других стран.

"Тот, у кого нет такой базы, будет уязвим в возможной войне", - добавил Альгрен.

По его словам, самая важная задача сейчас состоит в том, чтобы ВС развивали наступательный киберпотенциал, в том числе, возможность проникать в IT-системы противника, манипулировать ими или парализовать их части.