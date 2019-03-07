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Более 100 женщин-военнослужащих ЦВО выполняют задачи в Сирии

По словам командующего округом Александра Лапина, десять из них награждены государственными наградами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Более 100 женщин, проходящих военную службу в Центральном военном округе (ЦВО), задействованы в выполнении специальных задач в Сирии. Об этом в четверг сообщил командующий округа генерал-полковник Александр Лапин на поздравлении женщин-военнослужащих в Доме офицеров Екатеринбурга. По его словам, всего в Центральном военном округе  служит и работает более 17 тысяч женщин.

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"150 женщин нашего округа выполняли и продолжают выполнять официальные задачи в Сирийской Арабской Республике, десять из них награждены государственными наградами, остальные ведомственными наградами Министерства обороны РФ", - сказал Александр Лапин.

После поздравления командующий наградил более 20 женщин медалями "За воинскую доблесть" I и II степени, "За укрепление боевого содружества", медалью памяти Героев Отечества, медалью "За трудовую доблесть", а также почетными грамотами Министерства обороны РФ и ценными подарками.

Российские военные начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года объявил о разгроме "наиболее боеспособной группировки международных террористов" и поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики. При этом в Сирии продолжают функционировать две базы - Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.

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СирияРоссияСвердловская областьЛапин, Александр Павлович
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