Минобороны в ближайшее время получит беспилотники вертолетного типа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Российская армия скоро может получить беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Вертолеты России" ведут эту работу, в том числе и по заданию Министерства обороны. За этим большое будущее, в ближайшее время мы ожидаем поступления беспилотных аппаратов, в том числе вертолетного типа", - сказал он в четверг в ходе посещения "Роствертола".

Он заявил, что остался доволен состоянием производства.

"Завод находится в отличном состоянии с производственной точки зрения, с точки зрения организации труда. Здесь у нас непроблемное производство", - сказал Криворучко.