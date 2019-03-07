"Вертолеты России" передали Минобороны 7 марта семь новых боевых вертолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал в четверг Министерству обороны РФ семь новых боевых вертолетов, включая Ми-35М, Ми-28УБ и Ми-28Н. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В погоне за звуком. Самые скоростные вертолеты мира

"Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник", - сказали в холдинге. Там уточнили, что представители военного ведомства приняли новые машины на принадлежащем компании заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.

Ранее "Вертолеты России" поставили в армию РФ четыре Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. Таким образом, всего с начала года Воздушно-космическим силам было передано 13 новых боевых вертолетов производства "Роствертола".

Как отметил глава холдинга Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-службы, "Вертолеты России" продолжают работу "над улучшением летно-технических характеристик боевых вертолетов и обеспечением их приемлемой конечной стоимости как за счет сокращения собственных издержек, так и за счет работы с комплектаторами".

Новые вертолеты были переданы ведомству в рамках посещения завода "Роствертол" заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. Ранее в четверг он заявил, что Минобороны РФ может заключить контракт на поставку 18 "Ночных охотников" новой модификации - Ми-28НМ.