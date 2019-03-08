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Турецкие корабли покинули Новороссийск после совместных учений

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, экипажи кораблей двух стран отработали элементы взаимодействия и маневрирования в акватории моря

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, отряд которых завершил деловой заход в Новороссийск. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Черноморского флота.

"В ходе учений патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" Новороссийской военной морской базы провели совместные турецко-российские учения с иностранными корветом "Бургазада" и минным тральщиком "Акчай", - говорится в сообщении.

Экипажи отработали элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности. После учений турецкие корабли покинули российские воды.

В четверг командование Новороссийской военной морской базы и представители ВМС Турции возложили венки и цветы к стене памяти "Сынам Отечества" на Аллее Славы города-героя.

Ранее сообщалось, что корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" 6 марта совершили деловой заход в порт Новороссийск в рамках национального учения ВМС Турции "Голубая Отчизна - 2019", одним из элементов которого является посещение иностранного порта.

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